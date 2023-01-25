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Нутрициолог Свиридова посоветовала ставить себе четкие цели по правильному питанию

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Нутрициолог Свиридова посоветовала ставить себе четкие цели по правильному питанию
Фото: shutterstock

Чтобы достичь результата в переходе на правильное и здоровое питание, мало одного желания, необходимо поставить четкие цели и определиться, зачем это нужно. Об этом рассказала нутрициолог Елена Свиридова.

Она посоветовала формировать цель от первого лица в виде аффирмации, например: «Я правильно и сбалансированно питаюсь». После можно приступить к расписыванию порядка действий. Необходимо сформировать полезные пищевые привычки.

Помимо питания, надо обязательно учитывать физическую активность, понять, к какой форме нужно прийти. Например, сбросить столько-то килограммов.

Необходимо ориентироваться на свои потребности. Не всем нравится ходить в спортзал, поэтому можно выбрать йогу, танцы и другие активности, передает Life.ru.

До этого нутрициолог Екатерина Новикова посоветовала добавить в рацион овощи, особенно морковь, свежие фрукты, исключая грейпфрут, а также бобовые, в том числе фасоль, чечевицу и зеленый горошек, передает ФАН.

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», чем зеленая гречка полезнее обычной.

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