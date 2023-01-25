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ВЦИОМ: Почти половина россиян считают, что высшее образование гарантирует высокую заплату

Лейла Алиева
Общество
ВЦИОМ: Почти половина россиян считают, что высшее образование гарантирует высокую заплату
Фото: Pexels

Почти половина россиян (47 процентов) считают, что высшее образование является гарантом высокооплачиваемой работы в будущем. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 17 процентов опрошенных выразили мнение, что среднее специальное образование надежнее в данном вопросе. Также же количество человек заявили, что среднее специальное и высшее образование в равной степени гарантируют высокооплачиваемую работу в будущем.

Еще 12 процентов россиян уверены, что образование не дает шанс получать хорошую зарплату в будущем, передает РИА Новости.

До этого ВЦИОМ выяснил: почти каждый второй россиянин считает, что наступивший год будет в целом хорошим для них. Говоря о стране, около половины россиян (45 процентов) считают, что наступивший год станет хорошим для России, почти столько же настроены на трудные для государства времена (51 процент).

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров сообщил, что космополитизм и ощущение себя «гражданином мира» нельзя считать характерной особенностью российской молодежи, однако подобная тенденция «довольно широко» проявляется среди 18–24-летних людей.

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