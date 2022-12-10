ВЦИОМ рассказал о духовно-нравственных ориентирах российской молодежи

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Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что космополитизм и ощущение себя «гражданином мира» нельзя считать характерной особенностью российской молодежи, однако подобная тенденция «довольно широко» проявляется среди 18–24-летних людей.

По его словам, космополитизм не стоит определять как типичную особенность сегодняшней молодежи. Федоров также предположил, что подобное мировоззрение у молодых людей будет постепенно таять «в связи с естественными изменениями».

По результатам исследований ВЦИОМ можно сделать вывод, что среди молодых людей в возрастном диапазоне от 14 до 35 лет, в категории 14–17 лет об ощущении себя «гражданином мира» заявили 11 процентов опрошенных, в категории 18–24 года — 38 процентов, в категории 25–29 лет — 23 процента, а в категории 30–35 лет — 28 процентов, передает РИА Новости.

В октябре сообщалось, что доля работающей молодежи снизилась в России до исторического минимума, уменьшилась в годовом соотношении на 10,1 процента и впервые упала до показателя 10,55 миллиона человек, что составляет 14,7 процента от всех занятых.

Исследователи выяснили, что тренд на снижение численности занятых до 30 лет объясняется демографическим спадом, произошедшим в 1990-е. По оценкам специалистов, ситуация может нормализоваться во второй половине 2020-х годов по мере вступления в эту возрастную категорию более многочисленного поколения.