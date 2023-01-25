Spiegel: Шольц отправит Киеву танки Leopard 2

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Правительство Германии во главе с канцлером страны Олафом Шольцем приняло решение передать Киеву танки Leopard 2. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники.

— Решение принято: Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2, — говорится в материале.

В частности, речь идет о роте танков модели 2A6, находящихся на вооружении германских войск. Также власти ФРГ собираются разрешить другим странам поставлять купленные танки Leopard на Украину, на это готовы пойти некоторые страны — члены НАТО, в том числе из Скандинавии.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что правительство Германия может разрешить Польше отправить украинской стороне танки Leopard уже 25 января.

Военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин рассказал «Вечерней Москве», почему немцы не спешат направлять свои танки на Украину. По его мнению, ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину, которую так обсуждают в прессе, — это внутринатовская конкурентная борьба. Берлин не хочет снабжать Киев своим оружием, но под давлением Вашингтона будет вынужден это сделать. Однако поставки этих боевых машин ни на минуту не приблизят победу Украины.