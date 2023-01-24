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Приметы и советы

Bloomberg: Германия может разрешить Польше отправить Украине танки Leopard на этой неделе

Евгений Жуков
В мире
Bloomberg: Германия может разрешить Польше отправить Украине танки Leopard на этой неделе
Фото: Pixabay

Правительство Германия может разрешить Польше отправить украинской стороне танки Leopard уже в среду, 25 января. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

— Ожидается, что Германия уже в среду даст Польше разрешение на отправку танков Leopard немецкого производства на Украину, — говорится в материале.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что если поставка танков Вооруженным силам Украины все-таки получит реализацию, то это оставит неминуемый след на отношениях России и Германии.

Также стало известно, что издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, заявило о готовности американского правительства на этой неделе объявить о передаче украинской стороне танков M1 Abrams.

В свою очередь Прага назвала причину, по которой не может передать Вооруженным силам Украины находящиеся на вооружении армии Чехии танки Leopard 2 немецкого производства. По словам премьер-министра страны Петра Фиала, они нужны Чехии для противодействия угрозам обороны государства.

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