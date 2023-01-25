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Столтенберг: НАТО не будет стороной конфликта на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Столтенберг: НАТО не будет стороной конфликта на Украине
Фото: flickr/nato

Североатлантический альянс (НАТО) не был и не будет стороной конфликта на Украине. Об этом в среду, 25 января, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в разговоре с изданием Die Welt.

По его словам, альянс не направляет на Украину своих военных и самолеты.

— НАТО не является и не будет воюющей стороной. Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО, — цитирует заявление генсека ТАСС.

До этого эксперт CNN Ник Патон Уолш заявил, что в связи с возникшим из-за поставок оружия кризисом НАТО в скором времени может принудить украинское руководство к подписанию мирного договора с Россией. По его мнению, это позволит обеспечить урегулирование экономики альянса.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников более чем из десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

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