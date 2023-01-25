Московские школьники запишут подкасты и интервью о жизни и творчестве Владимира Высоцкого

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Южным горожанам предлагают снять фоторепортажи о выставках, проходящих в столичном музее Владимира Высоцкого в рамках конкурса «85 лет со дня рождения русского поэта, актера Владимира Семеновича Высоцкого». Об этом стало известно в среду, 25 января.

Участниками проекта могут стать ученики 7-11 классов, также учащимся предлагается создать репортажи об экскурсиях и мероприятиях музея, записать подкасты или интервью о жизни поэта, а также провести открытый диалог, дискуссию или дебаты. Они могут создать медиапроект самостоятельно или в команде.

— Конкурс будет интересен широкому кругу учащихся, в особенности участникам городских проектов предпрофессионального образования. Участвуя в конкурсе, школьники смогут сформировать практические навыки создания медиапродуктов в разных жанрах, — отметил заместитель директора Городского методического центра Антон Марко.

Творческую работу необходимо представить до 12 февраля в своем личном кабинете на сайте Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы. В период с 13 по 17 февраля жюри оценит присланные материалы, а также определит призеров и победителей конкурса. Само мероприятие проходит в рамках проекта предпрофессионального образования «Медиакласс в московской школе».

С 24 по 27 января в столичном Музее Победы пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот же период на площадке «Школьного музея Победы» пройдут «Уроки мужества», где примут участие более 100 школьников.