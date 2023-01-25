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Андрей Бочкарев: Флагманский центр Боткинской больницы готов на 80 процентов

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Флагманский центр Боткинской больницы готов на 80 процентов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к1 Карта всех событий

Общестроительная готовность флагманского центра Больницы имени С. П. Боткина с системой триажа составляет 80 процентов. Об этом в среду, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время во флагманском центре Боткинской больницы уже начался монтаж оборудования. В целом строительную готовность объекта можно оценить в 80 процентов, — отметил он.

Заммэра добавил, что общая площадь здания составит около 16 тысяч квадратных метров. В центре появятся диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 12 коек, подытожил Бочкарев.

Также жителям столицы рассказали о старте работ по возведению теплых переходов между зданиями на территории Городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Данные переходы соединят исторический 10-й корпус с корпусами № 16 и 21. Для пешеходов и транспорта организовали безопасные маршруты передвижения вблизи места проведения работ.

Строительство Москва Андрей Бочкарев Больницы
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