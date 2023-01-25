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Эксперт Лоикова пояснила, важен ли цвет диплома при трудоустройстве

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Лоикова пояснила, важен ли цвет диплома при трудоустройстве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Цвет диплома мало на что влияет при трудоустройстве. Красный диплом говорит только о том, что человек в студенческие годы хорошо изучил теорию, он усидчивый и имеет неплохую память. Такое мнение высказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Она отметила, что красный диплом не говорит о наличии гениального ума или выдающегося таланта. Но все же бывают и случаи, когда у красного диплома есть преимущество.

— Я слышала несколько раз, что при приеме на работу преимущество отдают кандидатам с красным дипломом. К примеру, если кандидат молодой и в силу этого не имеет достаточного практического опыта, — пояснила Лоикова в комментарии РИАМО.

Но, по словам эксперта, больше, чем на цвет диплома, работодатели обращают внимание на компетенции, личностную мотивацию.

Ранее аналитики опубликовали список наиболее интересных и небанальных вакансий с высокими зарплатами в Ленобласти. Среди представленных профессий вальцовщик, оптик, ювелир, передает издание «Невские новости».

Карьерные консультанты учебного центра «Профессионал», работающего в структуре столичной службы занятости, помогают горожанам подготовиться к встрече с работодателем и трудоустроиться в кратчайшие сроки. Специалисты центра поделились рекомендациями для эффективного и быстрого поиска работы.

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