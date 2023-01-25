VK запускает набор на стажировку и тематические активности ко Дню студента

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Компания VK 25 января открывает набор студентов на оплачиваемую стажировку по популярным направлениям в честь Дня студента. Кроме того, компания представит для девушек и юношей развлекательные инициативы.

В 2023 году стажировка будет проходить весной и летом. Среди предложенных направлений аналитика, информационная безопасность, маркетинг и многие другие.

Под наблюдением наставников студенты будут решать реальные кейсы VK: тестировать B2C-сервисы и придумывать креативные концепции.

Стажировки будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде. Длительность программы составляет пять месяцев.

— Многообразие направлений позволит каждому найти то, что ему по душе. У участников программы есть реальные шансы стать нашими коллегами — в 2022 году к команде VK присоединились порядка 70 процентов стажеров, — рассказала директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK Анна Степанова.

Кроме того, в честь Дня студента VK представит специальную тематическую маску и профориентационный тест на определение подходящей профессии.

До этого сообщалось, что в период с 25 января по 8 февраля в центрах Московского долголетия пройдут образовательные экскурсии и викторины для студентов колледжей.