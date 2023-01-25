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Концерт Валерия Меладзе отменили в Красноярске

Лейла Алиева
Общество
Концерт Валерия Меладзе отменили в Красноярске
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Концерт популярного певца Валерия Меладзе, назначенный на 4 мая, отменили в Красноярске. Об этом в среду, 24 января, сообщили в администрации концертного зала «Гранд Холл Сибирь», где планировал выступить артист.

— На сегодня эта дата свободна, не забронирована ни под какие мероприятия, — рассказал представитель площадки.

С сайтов билетных операторов также пропала информация о концерте. При этом возврат средств покупателям будет осуществляться через операторов, передает «ФедералПресс».

Другой концерт Меладзе отменили в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village». Продажи билетов на выступление стартовали еще в 2021 году. Поклонники артиста уже выкупили 80 процентов мест.

Во время новогоднего выступления в Дубае музыкант сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников. В результате этого инцидента многие ополчились против артиста, в том числе против его супруги, певицы Альбины Джанабаевой. При этом многие пользователи в комментариях под постами артистки начали требовать ее отъезда из страны.

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