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Взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построили в районе Измайлово

Полина Долганова
Город
Взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построили в районе Измайлово
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Измайловский проспект, 63 Карта всех событий

Строительство взрослой поликлиники на 750 посещений в смену подошло к концу в Измайлове. Об этом рассказал глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, объект располагается по адресу Измайловский проспект, дома 63, 65 и 67. В настоящее время готовится документация для получения разрешения на ввод учреждения в эксплуатацию. В здании можно найти зоны дежурного врача, отдыха и ожидания, а также помещения для администрации и многое другое.

По словам Загрутдинова, главной задачей строительства новых медучреждений в Москве является создание удобных пространств для посетителей и медиков, которые соответствуют новому московскому стандарту поликлиник, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Бескудниковском районе начал работу новый корпус детской поликлиники в Рогачевском переулке. Глава города уточнил, что в новом медобъекте специалисты установили современное медицинское оборудование — рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и другое.

Строительство Медицина Благоустройство Район Измайлово Рафик Загрутдинов
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