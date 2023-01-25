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Подозреваемый в педофилии психолог погиб, пытаясь сбежать во время задержания в Ленобласти

Степан Жирнов
Происшествия
Подозреваемый в педофилии психолог погиб, пытаясь сбежать во время задержания в Ленобласти
Фото: vk/v.tonkov_bspd

В Ленинградской области при задержании сотрудниками полиции погиб основатель Института биосенсорной психологии Владимир Тонков. Об этом стало известно в среду, 25 января.

По данным следствия, летом 2021 года мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней в деревне Мухоловка.

Во вторник, 24 января, полицейские прибыли, чтобы задержать подозреваемого, но Тонков попытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов. Мужчина вылез на крышу, но не удержался и сорвался вниз. Психолог погиб на месте.

В результате обыска в доме погибшего полицейские обнаружили фотографии обнаженных людей вместе с малолетними детьми. Как сообщил Telegram-канал «112», снимки были сделаны на территории дома Тонкова.

Другое случай, связанный с педофилией, произошел в обители в Подмосковье. По версии следствия, настоятель монастыря Святой Живоначальной Троицы так называемой Истинной православной церкви Анатолий Суворов в период с 2016 по 2017 годы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух сирот, работавших в обители. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».

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