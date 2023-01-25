Хоккейный турнир «Битва за Сталинград 2023» состоится на катке «Метеор» 4 февраля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Лухмановская улица, 35 Карта всех событий

На востоке столицы 4 февраля состоится турнир по хоккею с шайбой «Битва за Сталинград 2023». Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

Спортивное состязание организовывает АНО «Лига Патриотов». Планируется, что мероприятие пройдет на катке «Метеор» — оно находится по адресу Лухмановская улица‚ дом 35.

Также стало известно о проведении общегородского турнира по шахматам в центрах московского долголетия. В нем примут участие не менее 1,5 тысячи участников проекта. Турнир пройдет в формате быстрых шахмат. Это значит, что каждому участнику будет выделено не более десяти минут на обдумывание хода.

Помимо этого, в городе стартовала регистрация на соревнования по киберспорту «Зимний турнир большого города». Директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев сообщил, что подобные состязания объединяют детей и взрослых, а также помогают представителям разных поколений лучше взаимодействовать друг с другом. Регистрация на участие в событии будет проходить на сайте центра с 19 января до 10 февраля.