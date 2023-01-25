Полицейские задержали мошенников в Подмосковье, лишивших пенсионерок почти полумиллиона рублей

Фото: Пресс-центр МВД России

Полицейские задержали двоих злоумышленников, из-за которых подмосковные пенсионеры лишились 400 тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 25 января.

По ее словам, первый злоумышленник поучаствовал в обмане 80-летней жительницы города Подольск. Пенсионерке позвонила неизвестная и представилась ее внучкой. Девушка сообщила, что стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек. Затем пожилой женщине позвонил мужчина, который представился следователем. Аферист предложил не привлекать к ответственности родственницу за скромное вознаграждение в размере 800 тысяч рублей.

Женщина согласилась сотрудничать, однако у нее нашлось только 100 тысяч рублей. Мошенника сумма устроила, и через некоторое время за деньгами приехал курьер.

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После передачи средств женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Курьера нашли и задержали в Московском регионе. Следствие полагает, что он причастен к нескольким аналогичным преступлениям в городских округах Серпухов и Подольск.

Примерно в это же время в Орехове-Зуеве другая группа аферистов применила ту же схему. От действий злоумышленников пострадала 77-летняя местная жительница, которая лишилась 300 тысяч рублей.

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Сотрудники полиции также задержали курьера. Им оказался ранее судимый житель Мурманской области.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Оба задержанных заключены под стражу.

Подобная схема применяется аферистами достаточно часто. Похожая история произошла на юге столицы. Пенсионерке также позвонила «внучка» и попросила бабушку отдать крупную сумму денег, чтобы ее не привлекли к ответственности.