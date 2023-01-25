Диетолог Пегова раскрыла секреты похудения для ленивых

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Есть хитрости, которые помогают худеть без особых усилий. О них рассказала диетолог Евгения Пегова.

Если человек не может отказаться от сладкого, то для начала стоит заменить сахар на мед. Но важно, чтобы общее количество меда было не больше трех столовых ложек в день. Кроме того, сладости можно заменить ягодами.

Также эксперт посоветовала включить в рацион спаржу. Она помогает выводить лишнюю жидкость из организма, а калорий в ней совсем немного.

Сложно худеть, если организму не хватает витамина D, поэтому нужно контролировать его количество.

Способствуют похудению также сауна и массаж, эти процедуры не только помогают терять килограммы, но и делают качество тела лучше, а кожу — более гладкой и упругой, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее академик РАН Генадий Онищенко пояснил, почему многие россияне имеют лишний вес. Одной из основных причин развития ожирения является нарушение баланса питания. Кроме того, не менее важным фактором также является малоподвижность, передает Nation news.

До этого врач-диетолог Алена Барредо рассказала о продуктах, которые необходимо включить в рацион для улучшения состояния кожи. Так, необходимо регулярно употреблять жирные сорта рыбы.