Новые российские мультфильмы начали показывать в центрах госуслуг Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичных центрах госуслуг начали показывать современные мультсериалы в рамках совместной акции с киностудией «Союзмультфильм». Об этом в среду, 25 января, сообщила заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Москвы Кристина Сиротинина.

— Для просмотра доступно восемь анимационных сериалов: «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Крутиксы», «Ну, погоди! Каникулы», «Монсики», «Тайны медовой долины», «Мартышкины», — рассказала она.

По словам директора по связям с общественностью киностудии Аллы Коренфельд, в библиотеке найдутся мультфильмы и сериалы для всех возрастов. Благодаря акции дети смогут посмотреть обучающие мультсериалы даже в привычной будничной обстановке городских учреждений, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале января центры госуслуг «Мои документы» и Главархив Москвы открыли онлайн-выставку «Мечты москвичей в Новый год. 1941». Пользователи узнают, какие подарки фронтовикам готовили жители и чем украшали новогоднюю елку на передовой и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Также на экспозиции представлены истории людей, находившихся на фронте во время зимних праздников.