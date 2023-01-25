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МЧС опровергло информацию о пожаре в театре «Русская песня»

Степан Жирнов
Происшествия
МЧС опровергло информацию о пожаре в театре «Русская песня»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Олимпийский проспект, 14 Карта всех событий

В МЧС опровергли информацию о пожаре в здании театра «Русская песня». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 26 января.

В СМИ появилась информация о том, что в подвале здания театра на Олимпийском проспекте в доме № 14 произошло возгорание. По данному адресу выдвинулась бригада пожарных и изучила территорию объекта. По данным пресс-службы МЧС, сотрудники ведомства признаков пожара не выявили.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы в ночь со вторника на среду действительно произошел пожар. Загорелись склады в районе Печатники, в Проектируемом проезде № 3723. С места происшествия было эвакуировано 60 человек, информации о пострадавших не поступало.

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