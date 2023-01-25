Андрей Рублев не попал в полуфинал Australian Open

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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии сербскому оппоненту Новаку Джоковичу. Об этом стало известно в среду, 25 января.

Матч длился 2 часа 3 минуты. В результате встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Джоковича. В полуфинале он сыграет с американцем Томми Полом.

Другой российский теннисист Карен Хачанов накануне обыграл своего американца Себастьяна Корду, что позволило ему впервые за свою карьеру выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Итоговый счет остановился на 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу россиянина. Встреча продлилась 1 час 50 минут.

В начале декабря появилась информация, что теннисисты из России и Белоруссии могут выступить на Уимблдоне в следующем году. В 2022 году участники Уимблдона остались без очков рейтинга, а Ассоциация лаун-тенниса (организатор турнира) получила штраф более чем на один миллион долларов за исключение спортсменов из РФ и Белоруссии из состязаний под своей эгидой. Британцы заявили, что разочарованы таким суровым наказанием за свою позицию.