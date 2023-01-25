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Бывшего сисадмина подмосковного завода осудили на два года за незаконный майнинг

Степан Жирнов
Происшествия
Бывшего сисадмина подмосковного завода осудили на два года за незаконный майнинг
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

Бывшего системного администратора подмосковного машиностроительного завода ПАО «Криогенмаш» осудили на два года за организацию незаконного майнинга криптовалюты на мощностях предприятия. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России в среду, 25 января.

По данным ведомства, еще во время работы на заводе мужчина незаконно скопировал данные учетных записей сотрудников. После увольнения злоумышленник воспользовался полученными сведениями для установки на компьютеры предприятия вирусов. Зловредные программы занимались майнингом криптовалюты в пользу бывшего сотрудника на мощностях завода.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области. Злоумышленника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».

Видео: Пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области

В результате Балашихинский городской суд признал собранные доказательства вины достаточными, чтобы признать бывшего системного администратора виновным. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы, а также к штрафу в 500 тысяч рублей. Однако из-за наличия положительной характеристики личности, а также из-за проблем в семье, наказание назначили условное.

Ранее стало известно, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки. Мужчину подозревают в шпионаже.

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