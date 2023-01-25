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Туры в Египет и Турцию за год подорожали на 200 процентов

Араз Салехов
Общество
Туры в Египет и Турцию за год подорожали на 200 процентов
Фото: Pexels

За год отдых в Турции и Египте подорожал сразу на 200 процентов. Об этом сообщают «Новые Известия».

По данным компании Travelata, в первый месяц нового 2023 года цены на отдых в Египте подскочили на 20–40 процентов. Чаще всего стоимость отдыха растет из-за сокращения рейсов. Полетные программы исчезают, цены на туры беспрерывно растут с лета.

— Сейчас сложно выделить группу бюджетных зарубежных направлений. Подорожало все. Подорожало примерно в два раза. Направлений доступно не так много. Но Турция и Египет, даже несмотря на рост цен, все равно лидируют по объему (продаж), — рассказала исполнительный директор Ассоциации АТОР Майя Ломидзе.

В АТОР добавили, что турецкие и египетские отели пытаются компенсировать потери после двух лет ограничений из-за коронавируса, сообщает издание.

Летний сезон — время путешествий и туристических приключений. И многие россияне уже сейчас планируют, куда отправятся в отпуск в грядущем теплом сезоне. «Вечерняя Москва» узнала, какие зарубежные направления и за какую цену будут доступны туристам из РФ летом 2023 года.

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