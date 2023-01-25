Клишас назвал возможные варианты ответа на конфискацию активов России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия способна дать зеркальный ответ на конфискацию ее зарубежных активов. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

— До конфискации собственности физических лиц, я уверен, не дойдет: у нас это не позволит сделать Конституция, — уточнил сенатор в разговоре с РБК.

По мнению Клишаса, Москва может дать любой ответ, «вплоть до конфискации собственности иностранных государств».

В декабре 2022 года сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.

9 января зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что передача конфискованных активов Украине несет за собой серьезные последствия, в частности финансовый кризис.

По его мнению, многие европейские чиновники понимают риски таких решений, однако продолжают мотивировать таким образом Украину «бороться до последнего».