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Приметы и советы

Клишас назвал возможные варианты ответа на конфискацию активов России

Полина Долганова
В мире
Клишас назвал возможные варианты ответа на конфискацию активов России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия способна дать зеркальный ответ на конфискацию ее зарубежных активов. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

— До конфискации собственности физических лиц, я уверен, не дойдет: у нас это не позволит сделать Конституция, — уточнил сенатор в разговоре с РБК.

По мнению Клишаса, Москва может дать любой ответ, «вплоть до конфискации собственности иностранных государств».

В декабре 2022 года сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.

9 января зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что передача конфискованных активов Украине несет за собой серьезные последствия, в частности финансовый кризис.

По его мнению, многие европейские чиновники понимают риски таких решений, однако продолжают мотивировать таким образом Украину «бороться до последнего».

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