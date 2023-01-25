«Бегство от банкротства»: могут ли россияне остаться без платежных терминалов после ухода Ingenico

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Крупнейший поставщик платежных терминалов — французская компания Ingenico — может уйти с российского рынка весной 2023 года. В конце марта она планирует прекратить поддержку POS-терминалов в России. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как отразится уход компании с российского рынка и есть ли альтернатива французским терминалам.

Доля устройств компании на отечественном рынке составляет около 50 процентов. По отчетам организации, в 2018 году она произвела 1,5 миллиона устройств для российских банков.

Они ушли, но Россия не пострадает

По словам коммерческого директора АО «САГА Технологии» Оксаны Калашниковой, уход Ingenico никак не повлияет на Россию.

— Эта компания была на пике популярности в нашей стране много лет назад. Тогда рынок устройства POS-терминалов для кредитных организаций превышал 50 процентов, — сказала она. — Но за последние пять лет кредитные организации смогли перейти на терминалы китайского и корейского производства.

Специалист уверена, что уход французской компании из России не связан с ее нежеланием поставлять для нас свои устройства:

— Сейчас в нашей стране они не настолько востребованны, насколько им хотелось бы. Это не уход, а бегство от банкротства. Для нашей же страны это не провал, а достижение. Мы смогли найти более технологичную альтернативу — поставщиков, которые не ставят свои амбиции выше качества и работоспособности.

Позиция компании, как рассказала Калашникова, уже давно была крайне непривлекательной в России:

— Кроме своего имени и старых контрактов, они больше ничего не имели. А оборудование, которое они производили, не было технологичнее тех устройств, что пришли им на замену.

Почему проиграли конкурентам

Терминал компании Ingenico, который включает в себя три функции одновременно — клавиатуру для ввода ПИН-кода, картридер (устройство для приема карт — прим. «ВМ») и устройство для бесконтактного приема карт, — уступает своим конкурентам сразу по нескольким параметрам.

— По стоимости, работоспособности и антивандальной защите они менее устойчивые, в отличие от конкурентов российского производства, — пояснила Калашникова.

Именно это, по мнению эксперта, повлияло на невозможность продолжать деятельность в России:

— Производство не самых высокотехнологических устройств по ценам, равным или превышающим по стоимости предложения конкурентов, не дало им возможности выжить и продолжить работу здесь.

Чем заменили

Специалист рассказала, что на сегодняшний день есть аналоги терминалов, которые созданы на базе китайских устройств, но производятся в России, а также полностью корейские или китайские терминалы. Они выполняют те же функции транзакций с банковских карт.

1-й вариант — замена POS-терминала

— Этот вариант предполагает замену устройств, произведенных на Западе, на те, что собираются в России из китайских компонентов, или на полностью китайские терминалы, — объяснила Калашникова.

2-й вариант — установка отдельных компонентов на устройство

По словам эксперта, можно установить на аппараты самообслуживания (терминалы, банкоматы, кассы) отдельные компоненты для операции: