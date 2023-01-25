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Путин подписал указ об изменениях в основах культурной политики России

Евгений Жуков
Политика
Путин подписал указ об изменениях в основах культурной политики России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в основы государственной культурной политики. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 25 января.

В указе говорится, что инвестиции в сохранение идентичности российского народа были недостаточными, что, в свою очередь, сформировало угрозу гуманитарной катастрофы.

В связи с этим «перед гражданами сегодня стоит задача» сохранения фундаментальных принципов и ценностей, на которых основывается российское общество, а также обеспечение развития страны как государства, способного гарантировать защиту прав и свобод человека.

Это, как подчеркивается, возможно лишь при условии последовательных инвестиций в человека, а также в сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, говорится в документе на портале.

До этого Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что россияне устойчивы к дезинформации. В свою очередь Гладков рассказал, что с начала специальной военной операции на Украине жители страны столкнулись с огромным количеством фейков.

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