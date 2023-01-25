Более 90 процентов машин вернулись в Москву после новогодних каникул

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Количество транспорта на дорогах Москвы составляет около 92 процентов от среднего значения за 2022 год. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 30 декабря по 2 января на новогодние выходные из Москвы уехало около 1,24 миллиона авто. Максимальная загруженность была всего три балла, — говорится в сообщении.

В настоящее время по дорогам города каждый день проезжают около 2,73 миллиона автомобилей. Примечательно, что в январе этого года в Москве на 40 тысяч автомобилей больше, чем за аналогичный период 2022-го, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что более двух миллионов автомобилей передвигались по улицам Москвы каждый день в течение новогодних каникул. Максимальная загруженность столичных дорог во время каникул не превышала трех баллов.

В новогодние каникулы на дорогах Москвы ежедневно дежурила Служба помощи ЦОДД. За эти дни сотрудники шесть раз помогли оформить аварии, 23 раза переместили с дороги автомобили с неисправностями, оградили и обезопасили участников 84 инцидентов на дороге, а в 6 самых сложных случаях вызывали на помощь другие службы.