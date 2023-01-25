Орешкин вошел в наблюдательный совет «Росатома»

Фото: roscongress / Максим Григорьев

Помощник президента России Максим Орешкин стал членом наблюдательного совета госкорпорации «Росатом». Соответствующий указ в среду, 25 января, был опубликован на портале правовой информации.

В документе также говорится, что наблюдательный совет компании покидает экс-председатель аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии правительства РФ — заместитель руководителя аппарата кабмина Игорь Боровков.

Благодаря указу была уточнена должность члена наблюдательного совета Сергея Королева — он стал первым заместителем директора ФСБ России. До этого он находился на посту руководителя Службы экономической безопасности ФСБ, передает официальный портал правовой информации.

Наблюдательный совет является высшим органом управления «Росатома».

20 января стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза РФ.

В конце декабря президент создал новую должность первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, которую занял зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В состав комиссии также вошел глава МЧС Александр Куренков.