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Трамваи № 4 и 25 изменят свои маршруты 26 января

Евгений Жуков
Город
Трамваи № 4 и 25 изменят свои маршруты 26 января
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Преображенская площадь Карта всех событий

Трамваи № 4 и 25 вместо Оленьего Вала и Большой Ширяевской улицы будут ходить через Краснобогатырскую улицу, метро «Преображенская площадь» и Стромынку 26 января с 10:00 до 11:00. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 25 января.

— Изменения — на время обрезки деревьев возле трамвайной линии. Это нужно для безопасного движения трамваев, — говорится в сообщении.

Ведомство порекомендовало пассажирам воспользоваться автобусом № 75 между Ростокинским проездом и метро «Сокольники», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что все трамвайные депо в Москве будут реконструированы и адаптированы под новые вагоны в 2023 году. Так, к концу года специалисты планируют завершить работы в старейшем трамвайном депо имени Апакова в центре города, куда поступят 60 новых современных трамваев.

Также сообщалось, что с 24 декабря остановка «Площадь Соловецких юнг» для маршрута № 833 была перенесена на 80 метров.

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