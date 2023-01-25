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Производитель электрооборудования Legrand прекратит работу в России

Евгений Жуков
Экономика
Производитель электрооборудования Legrand прекратит работу в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Французская компания — производитель электрооборудования Legrand сообщила, что прекратит работу на рынке России.

В пресс-службе организации пояснили, что такое решение связано с «текущими обстоятельствами», включая растущую сложность операций и нестабильность, поэтому Legrand решила прекратить операции на рынке и на данный момент изучает варианты по передаче контроля над компанией.

Legrand в 2022 году занимала 1,5 процента российского рынка электротоваров. В опубликованном сообщении говорится, что уход из России стал для предприятия лучшим вариантом с целью соблюдения законодательства, передает РИА Новости.

До этого глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что зарубежным брендам, которые покинули российский рынок, будет непросто вернуться.

Данные исследования, которое провели профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани, свидетельствуют, что менее девяти процентов западных компаний покинули российский рынок, а большая часть продолжает работать.

До начала спецоперации 2405 компаний и 1404 их «дочки» из стран ЕС и G7 вели свой бизнес в России, а к концу ноября менее девяти процентов из этих фирм продали примерно по одной «дочке» в РФ. При этом темпы продаж к концу 2022 года практически не ускорились.

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