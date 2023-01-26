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The Telegraph: Лондон пока не рассматривает возможность поставок истребителей Киеву

Егор Провоторов
В мире
The Telegraph: Лондон пока не рассматривает возможность поставок истребителей Киеву
Фото: Unsplash

На данный момент Великобритания не планирует направлять Киеву истребители Typhoon, будучи уверенной, что такой шаг приведет к эскалации конфликта. Об этом вечером в среду, 25 января, сообщили авторы газеты The Telegraph со ссылкой на источники в королевских ВВС.

Собеседники издания подчеркивают, что военное командование Британии рассматривает отправку истребителей на Украину как слишком рискованный шаг, который поднимет градус противостояния.

Помимо этого, в Лондоне уверены, что обучение украинских пилотов заняло бы «несколько лет». При этом, по данным журналистов, власти островного государства допускают, что страны, имеющие на вооружении истребители советского производства, к примеру Польша, могут передать их Украине.

Помимо этого Великобритания пока что не рассматривает возможность поставок дальнобойных ракет на Украину, пишет ТАСС. В то же самое время источники The Telegraph добавили, что полностью такой вариант «не исключается».

До этого президент Украины Владимир Зеленский после того, как западные государства объявили о поставках Киеву танков, заявил, что Украине необходимо получить от них также дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

Украина Великобритания Истребители Ракеты
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