Кабмин Великобритании одобрил проект создания аналога Силиконовой долины в стране

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Великобритания намерена создать аналог Силиконовой долины между городами Оксфорд и Кембридж, где расположены самые известные одноименные британские университеты. Об этом в среду, 25 января, сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что британское правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком уже выразило поддержку проекту. Будет создан новый совет регионального партнерства, который поможет привлечь инвестиции в британский аналог Силиконовой долины. По информации журналистов, кабмин намерен выделить на это 2,5 млн фунтов стерлингов.

Проект создания аналога Силиконовой долины Ox-Cam Arc был разработан еще в 2017 году Национальной комиссией по инфраструктуре, однако его реализация была отложена из-за несогласия оппозиции.

Силиконовой (или Кремниевой) долиной называют местность в США, расположенную в штате Калифорния. Там сконцентрированы различные корпорации, занимающиеся разработкой новых технологий.

Накануне сообщалось, что Великобритания в этом году столкнется с наиболее сильной рецессией в экономике по сравнению с другими странами G7. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на экономистов.