Financial Times: Британию в 2023 году ждет наиболее сильная рецессия среди стран G7

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Великобритания в этом году столкнется с наиболее сильной рецессией в экономике по сравнению другими странами G7. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на экономистов.

Они рассказали, что инфляционный шок, который был вызван пандемией и спецоперацией на Украине, будет сохраняться в Британии дольше, чем в других странах. По их словам, из-за этого Банк Англии сохранит высокие процентные ставки, а правительство страны будет «проводить более жесткую фискальную политику».

— В 2023 году Великобритания столкнется с одной из самых тяжелых рецессий и самым слабым восстановлением в G7, так как домохозяйства заплатят высокую цену за политические просчеты правительства, — сказано в статье.

Отмечается, что ВВП Британии, который уже стал снижаться, продолжит падать в 2023 году. Данный показатель сократится на 1 процент, в это же время ВВП Соединенных Штатов вырастет на 0,25 процента.

Экономисты отметили, что 2023 год для потребителей будет «тяжелым, мрачным, суровым, несчастным и ужасным». Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября 2022 года составила 10,7 процента.

С самого начала 2023 года премьер-министр Британии Риши Сунак столкнулся с рядом серьезных проблем. В качестве первого вызова отмечаются проблемы в здравоохранении.