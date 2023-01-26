Минэкономразвития не поддержало принудительное лицензирование зарубежного кино в РФ

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Минэкономразвития РФ не поддержало предложение российских законодателей разрешить российским кинотеатрам показывать иностранные фильмы без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос комитета Совета Федерации по экономической политике.

Глава комитета Андрей Кутепов пояснял, что прекращение лицензирования картин для российских зрителей зарубежными компаниями Sony, Walt Disney, Warner Bros., BBC Studios, Universal Pictures и другими «противоречит нормам международного права» и может расцениваться как злоупотребление правами правообладателей. Парламентарий посетовал на то, что за пределами РФ кинофильмы указанных компаний обнародованы и лицензируются.

Отсутствие поддержки предложений Совфеда от Минэкономразвития РФ связано с тем, что они могут повлечь нарушение международных соглашений, участником которых является Россия. Также это может привести к негативным оценкам российского законодательства и правоприменительной практики в сфере защиты имущества и имущественных прав, пишет ТАСС со ссылкой на текст ответа.

В конце декабря прошлого года министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что сохранить в стране кинотеатральный показ на фоне ухода голливудских проектов можно, если ежегодно выпускать порядка 300 отечественных фильмов, 60 из которых будут крупными релизами.