Москвичи в 2023 году могут без штрафа легализовать выполненную перепланировку

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Жители столицы могут в 2023 году легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафных санкций. Об этом в четверг, 26 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— По решению мэра Москвы до 31 декабря 2023 года продлен мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки в квартире или нежилом помещении. Кроме того, на аналогичный срок сохранена возможность согласования выполненных изменений, затрагивающих фасад здания, — сказал представитель мэрии.

Бирюков пояснил, что по действующему законодательству собственник обязан сперва согласовать перепланировку в Мосжилинспекции и только после получения соответствующего разрешения может приступать к выполнению утвержденных работ.

С 21 августа 2020 года согласование переустройства и перепланировки в Москве полностью переведено в электронный формат. Подать заявление можно онлайн на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что при обращении с заявлением об оформлении акта о завершенной перепланировке необходимо предоставить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ.

До этого жителям столицы рассказали, какие услуги можно оформить в МосгорБТИ. В общей сложности в бюро можно найти 500 тысяч инвентарных дел.

Так, например, ведомство ведет адресный реестр Москвы. В настоящее время в нем насчитывается свыше 5,8 миллиона записей.