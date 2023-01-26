Завершился капремонт фасада дома архитектора Соболева в Москве

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, Большая Дорогомиловская улица, 1 Карта всех событий

Закончились работы по обновлению фасада дома 1939 года постройки на Большой Дорогомиловской улице. Об этом в четверг, 26 января, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Специалисты создали уникальный проект проведения работ, который учитывал все нюансы объекта. Они провели тщательный анализ конструктива здания, а также подобрали максимально подходящие материалы и технологии.

Особое внимание при проведении ремонтных работ было уделено восстановлению архитектурного декора. Так, эксперты применили передовое лазерное сканирование, они также бережно дофрагментовали элементы в местах утрат, пояснил заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков.

Было предусмотрено выполнение сложного комплекса работ по приведению в порядок фасада дома. На уличных стенах сбили старую штукатурку и краску, заделали трещины, а места намокания обработали современным антисептическим составом.

Рабочие провели большую работу по сохранению архитектурного декора. Кроме того, мастера применяли исключительно отечественные материалы, среди которых были полимерцементные смеси.

Историческое колористическое решение дома было сохранено. Также были произведены ремонтные работы по устройству оконных отливов и отливов межэтажного карниза, откосов и цоколя.

Наконец, специалисты привели в порядок и внутренний фасад здания, демонтировав и убрав все слаботочные провода в короба и выполнив ремонт штукатурного слоя.

До этого стало известно, что завершились работы в рамках городской программы капремонта жилого фонда в доме № 7/6 на улице Волхонке. Объект, как уточняется, был возведен в 1917 году по проекту архитектора Н. Г. Лазарева.