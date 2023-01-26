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Москва предоставила почти на 20 процентов больше услуг для людей с инвалидностью в 2022 году

Александр Афонин
Город
Москва предоставила почти на 20 процентов больше услуг для людей с инвалидностью в 2022 году
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

В прошлом году столица увеличила количество реабилитационных услуг для горожан с инвалидностью почти на 20 процентов. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин в четверг, 26 января.

— За 2022 год количество реабилитационных услуг, оказанных жителям города с разными формами инвалидности, выросло почти на 20 процентов. Всего в учреждениях социальной защиты и совместно с партнерами предоставляется более 74 тысяч курсов реабилитации, — сказал он.

Подобного результата удалось достичь благодаря расширению спектра реабилитационных возможностей, открытию новых специализированных учреждений и развитию городских сервисов, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 января сообщалось, что в социальных домах столицы для горожан с особенностями ментального развития появилась возможность посещать дневные группы. В таком отделении работают специалисты по социальной реабилитации, а также психологи, которые помогают развивать полезные навыки у подопечных.

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