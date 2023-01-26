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Читатели немецкой газеты Die Welt осудили украинского лидера Владимира Зеленского за очередной призыв к Западу предоставить Украине новое оружие.

По мнению пользователей, Зеленский стал слишком много требовать.

«И как только ему дадут самолеты, он потребует ядерные бомбы. Немецкие политики хоть на самом деле знают, кого они поддерживают?» — написал один из читателей.

Другой читатель назвал действия киевских властей «бездонной дырой с гарантией эскалации».

Некоторые комментаторы порекомендовали Германии сократить поддержку Киева и констатировали, что Запад не понимает, с кем имеет дело, передает РИА Новости.

До этого лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является безумцем после его просьбы к Западу предоставить Киеву новые самолеты и ракеты большой дальности.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал накануне вечером после того, как западные государства объявили о поставках Киеву танков. По итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский подчеркнул, что Запад «должен открыть новые поставки» для Украины.