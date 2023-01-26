Во Франции Зеленского назвали безумцем из-за просьбы к Западу о самолетах

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Президент Украины Владимир Зеленский является безумцем после его просьбы к Западу предоставить Киеву новые самолеты и ракеты большой дальности. Об этом заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в четверг, 26 января.

В своем Twitter-аккаунте политик задался вопросом, чего дальше ожидать от Зеленского после подобной просьбы.

— Наш ядерный арсенал, что ли?! Сколько еще мы будем следовать за этим безумцем? До ядерной мировой войны?! — написал он.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал накануне вечером после того, как западные государства объявили о поставках Киеву танков. По итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский подчеркнул, что Запад «должен открыть новые поставки» для Украины.

Германия все же решилась поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».