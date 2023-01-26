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Тарпищев рассказал о преимуществах игры Хачанова

Ирина Игнатенко
Спорт
Тарпищев рассказал о преимуществах игры Хачанова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Теннисист Карен Хачанов находится на пике своей карьеры с осени 2022 года, ему вполне по силам победить грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian open. Такое мнение высказал руководитель федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

— Хачанов сейчас проводит, пожалуй, один из лучших своих турниров. Триумфальная серия началась для него с осени 2022 года, когда Хачанов поменял тренера по физподготовке, — отметил он в комментарии НСН.

Тарпищев подчеркнул, что у Хачанова хорошая первая подача. Кроме того, спортсмен плотно играет в задней линии, что позволяет ему практически подготовиться к любому мячу после ответа соперника. Эти факторы дают Хачанову значительное преимущество над соперниками.

Тарпищев добавил, что у россиянина прекрасный удар слева двумя руками и мощный удар справа.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов сенсационно пробился в полуфинал Australian Open. Спортсмен в четвертьфинале оказался сильнее представителя США Себастьяна Корды, передает ФАН.

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии сербскому оппоненту Новаку Джоковичу. Об этом стало известно в среду, 25 января.

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