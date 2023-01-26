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Детское радио получило право на вещание в 30 городах страны

Оксана Васильева
Общество
Детское радио получило право на вещание в 30 городах страны
Фото: Пресс-служба мероприятия

25 января состоялось первое в этом году заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию (ФКК). Право на вещание в 30 городах Российской Федерации получил субхолдинг «Газпром-Медиа Радио» с концепцией Детского радио.

В едином пуле разыгранных частот Архангельск (99.9 FM), Владивосток (91.3 FM), Грозный (99.0 FM), Йошкар-Ола (99.7 FM), Кемерово (93.8 FM), Липецк (100.0 FM), Магнитогорск (89.3 FM), Оренбург (99.3 FM), Сочи (98.1 FM), Томск (103.4 FM), Хабаровск (99.1 FM), Чита (100.1 FM) и ряд других. Совокупная аудитория во всех тридцати городах – более 10,2 миллиона человек.

— Это большая победа, что в 30-ти российских городах теперь будет звучать Детское радио. Мы уже 15 лет создаем качественный и безопасный контент для детей разного возраста, учитывая распорядок дня слушателей, – говорит генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук. — Любимые программы и композиции можно услышать не только в эфире, но и во всех устройствах, в том числе в умных колонках. Перед нами стоит большая и интересная задача – интеграция новых городов в существующую сеть вещания.

В сотрудничестве с ПАО «Газпром» радиостанция создает для детей защищенное информационное поле. Добрые и поучительные сказки, песни из популярных мультфильмов, живые концерты артистов, яркие радиошоу переносят слушателей в увлекательный мир, помогают узнавать что-то новое, приобщают к хорошей музыке, чтению, спорту, культуре. Радиостанция делает интересные развивающие программы для детей и информационно-просветительские для родителей.

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