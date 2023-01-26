Мужчина убил бывшую жену и спустя месяц пришел в полицию с повинной

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В Подмосковье мужчина пришел в полицию и признался в убийстве бывшей жены. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 26 января.

По его словам, злоумышленник совершил явку с повинной в городе Мытищи спустя несколько недель после убийства своей бывшей жены.

Преступление произошло в квартире погибшей из-за внезапно вспыхнувшей ссоры. Мужчина три раза ударил экс-супругу ножом в грудь, спрятал ее тело на балконе и скрылся.

Все это время женщина числилась пропавшей без вести. Тревогу забил ее сын, после того как ему позвонили с работы покойной и сообщили, что его мать не выходила на работу с прошлого года. Тогда при обыске квартиры сотрудники полиции тела хозяйки не обнаружили, но после рассказа экс-супруга останки нашли.

Другое убийство произошло на улице Полины Осипенко в столице. В результате ссоры мужчина 30 раз ударил возлюбленную ножом, отчего та скончалась на месте. Злоумышленника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Однако позже стало известно, что он повинен еще в одном преступлении.