Новое уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, зверски убившего возлюбленную на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Москва, улица Полины Осипенко Карта всех событий

В отношении мужчины, зверски убившего возлюбленную на улице Полины Осипенко, возбуждено новое уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— По материалам проверки Савеловской прокуратуры было установленно, что мужчина при задержании вел себя агрессивно: угрожал ножом и размахивал им в целях воспрепятствования законным действиям полицейских, а также высказывал в отношении сотрудников угрозы, — пояснила Нефедова.

По ее словам, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Убийство, о котором идет речь, произошло на улице Полины Осипенко. Убийца не менее 30 раз ударил возлюбленную ножом в шею, туловище и конечности.

На допросе подозреваемый сообщил, что был знаком с убитой с июля 2021 года. В столицу пара приехала 31 декабря 2022 года на новогодние каникулы и поселилась в арендованной квартире. 3 января возлюбленные поссорились. В какой-то момент мужчина, будучи пьяным, потерял над собой контроль и схватился за нож. После нескольких ударов девушка вырвалась и попыталась запереться в ванной, однако преступник смог открыть дверь и закончить начатое.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».