Мужчина жестоко убил сожительницу на севере Москвы

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Москва, улица Полины Осипенко Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 3 января, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, — заявила она.

По словам собеседницы «ВМ», тело женщины 1988 года рождения было обнаружено 3 января в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко. Погибшей было нанесено не меньше 30 колото-резаных ран.

Вскоре по подозрению в убийстве женщины был задержан ее сожитель. Сейчас сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

31 декабря под «парящим» мостом в парке «Зарядье» мужчина зарезал сотрудника МАДИ. От полученных ран потерпевший скончался на месте, а убийца был задержан.

Вскоре выяснилось, что его зовут Ламберд Ахъядов. Мужчина с такими же именем и фамилией является бойцом ММА. На одном из сайтов, посвященных смешанным единоборствам, указано, что он начал свою карьеру в 2013 году, одержал девять побед и потерпел пять поражений.