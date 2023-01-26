«Не дозвонилась»: близкие Гогена Солнцева не могут связаться с шоуменом после сообщений о его смерти

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Супруга эпатажного шоумена Гогена Солнцева Полина Давыдова в четверг, 26 января, сообщила о том, что накануне артист скончался в больнице. Как передают СМИ, ссылаясь на возлюбленную Солнцева, он умер внезапно. Давыдова сообщила, что в декабре артист упал и получил травму головы, смерть якобы могла наступить из-за последствий удара. «Вечерняя Москва» связалась с его близкими, чтобы узнать о его судьбе.

Как сообщил «ВМ» представитель артиста, ему ничего не известно о внезапной кончине Солнцева.

— В данный момент нахожусь вообще не в Москве, мне ничего не известно об этом случае. Я ничего о его смерти не знаю, — сообщил Орлов.

Крестная мать шоумена Лидия Блюм тоже не подтвердила весть о его смерти.

— Вы меня сейчас огорчили этим сообщением. Я не знаю, что с Гогеном. Буду сейчас звонить и выяснять, — посетовала женщина.

Позже Блюм в беседе с «ВМ» уточнила, что многочисленные попытки дозвониться артисту оказались тщетными.

— Я не дозвонилась ему, написала сообщение, теперь очень переживаю, — сказала она.

Ничего не известно о судьбе Гогена и его организатору концертов по Москве и области Сергею Новикову.

— В последний раз я с ним общался очень давно — 9 января. Пока ничего не могу сказать по поводу сообщений о его смерти, мне нужны подтверждения, при каких обстоятельствах это произошло. Буду связываться с Гогеном, возможно, это вброс, — предположил Новиков.

В свою очередь жена артиста заявила в СМИ, что не может определиться, как поступить с телом супруга: хоронить его или кремировать.

Напомним, Полина Давыдова стала второй супругой эпатажного шоумена. Она вышла за него замуж после того, как тот развелся с ее матерью Екатериной Терешкович.