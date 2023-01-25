«Вы меня не списывайте»: Чурикова перед смертью просила директора Театра Вахтангова о новых ролях

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Народная артистка России Инна Чурикова незадолго до своей смерти планировала вернуться на сцену Театра имени Вахтангова. Об этом рассказал директор театра Кирилл Крок.

— Она переживала, звонила мне. Представляете, слышать: «Вы меня не списывайте, пожалуйста», — поделился он.

Несмотря на слабое здоровое, актриса не собиралась завершать театральную карьеру, цитирует его сайт Пятого канала.

Инна Чурикова ушла из жизни 14 января, ей было 79 лет. Супруг артистки заявил, что ее кончины никто не ожидал. Во время церемонии прощания в храме супруг и сын артистки встали на колени около ее гроба.

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что Чурикова страдала от онкологии. По ее словам, актриса долгое время скрывала от близких правду о страшном заболевании. Кроме того, актриса Юлия Рутберг рассказала, что про онкологию Чуриковой знал очень узкий круг людей — только директора театров, где она играла. Эта тема всегда была табу и не обсуждалась.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. Какими были жизнь и карьера артистки — в материале «Вечерней Москвы».