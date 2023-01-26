В Роскачестве рассказали об опасности перевода денег за товары и услуги физлицу

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Потребительские отношения между физическими лицами и их денежные переводы на карту законом о защите прав потребителей не регламентируются. Об опасности перевода денег на карту физлицам рассказали эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Эксперты предупреждают, что закон о защите прав потребителей работает только в том случае, если речь идет о взаимоотношениях физического лица-потребителя и индивидуального предпринимателя или организации. В таком случае потребитель будет защищен и сможет потребовать заменить товар или вернуть деньги в случае каких-либо проблем.

Однако при «кустарной» продаже остается полагаться исключительно на порядочность продавца. Ведь если человек перевел деньги, а потом понял, что его хотят обмануть, есть не так много способов исправить ситуацию.

Самым надежным вариантом эксперты называют попытку отозвать такой платеж — договориться с его получателем, объяснив ситуацию. В случае с мошенниками, однако, это неактуально.

Ответственность за переводы лежит именно на самом отправителе. Так, при переводе через приложение банка или онлайн платеж совершается сразу, и отозвать его нельзя.

Если перевод осуществлялся в отделении банка, то на эту процедуру нужно некоторое время, в течение которого можно попытаться отменить платеж. Кроме того, существует очень важный нюанс.

Сам факт получения денег на карту не считается нарушением закона, даже если действует мошенник. Однако перевод по ошибке (в случае мошенничества) уже можно считать незаконным действием со стороны получателя.

Эксперты рекомендуют всегда подписывать в комментарии к переводу, за что именно был совершен платеж. Также следует всегда сохранять чеки.

В случае обращения в суд, отмечает заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, доказать свою правоту очень сложно. В качестве доказательств пригодятся скриншоты переписок, рекламной страницы автора, где предлагаются товары или услуги, с явным указанием, что их продают.

Поздняков советует также собрать показания свидетелей, особенно в том случае, если мошенник успел обмануть не только вас, говорится на сайте Роскачества.

С развитием коммуникаций и упрощением порядка получения кредитов все больше граждан становятся должниками не по своей воле: мошенники используют разные схемы, чтобы заполучить деньги, в том числе угрозы и физическую силу.

При этом если гражданин взял кредит «под давлением», банки чаще всего игнорируют этот факт и гораздо охотнее идут навстречу, если данные заемщика были похищены. О том, кто и при каких условиях должен выплачивать долг мошенников, — в материале «Вечерней Москвы».