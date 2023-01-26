Названы симптомы рака, которые проявляются во время еды

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Рак пищевода — распространенный в мире вид онкологии. Большинство случаев диагностируется у людей старше 70 лет с выживаемостью 12 процентов в течение десяти лет. Об этом сообщает британское издание Тhe Sun. Точная причина возникновения рака неизвестна, но курение, употребление алкоголя, ожирение и нездоровое питание могут увеличить риск. Благотворительная организация «Онкологические исследования Великобритании» выделила четыре ключевых симптома болезни, о которых следует знать.

Трудности с глотанием

Дисфагия, или затрудненное глотание, может возникать, когда человек ест или пьет. Есть два типа — дисфагия ротоглотки и пищевода, — которые поражают соответствующие органы.

Дисфагия может привести к кашлю или удушью во время еды или питья, а также к ощущению, что пища застряла в горле или груди. Постоянное выделение слюны также может быть тревожным признаком. Как и неспособность правильно пережевывать пищу, а также булькающий, влажно звучащий голос во время еды или питья.

Постоянное расстройство желудка и изжога

Изжога в большинство дней в течение трех недель или более — веский повод обратиться к врачу. Чувство несварения желудка также может быть признаком рака пищевода. Кроме того, насторожить должны боль или дискомфорт в верхней части живота (диспепсия), жгучая боль за грудиной.

После этих симптомов пища может быть возвращена обратно, иногда через нос в виде кислотного рефлюкса. Это вызывает неприятный кислый привкус во рту и носовых путях. Оба симптома могут возникать вместе или сами по себе, обычно вскоре после еды или питья.

Необъяснимая потеря веса

В сочетании с потерей аппетита необъяснимая потеря веса может быть признаком рака пищевода. Примерно половина пациентов испытывают этот симптом, который может быть вызван тем, что они едят меньше из-за трудностей с глотанием. Люди худеют из-за снижения потребления калорий.

Боль в горле или за грудиной

Также боль при глотании является подозрительным признаком. Неприятные ощущения могут проявляться в виде жжения, которое может ощущаться еще и за грудиной. Боль также может появиться в спине или между лопатками. Другие симптомы включают рвоту, постоянный кашель, охриплость, откашливание крови и темной слизи.

Все эти признаки — повод для немедленного обращения к врачу.