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Патрушев заявил, что англосаксы продолжат бороться с Россией после спецоперации

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Патрушев заявил, что англосаксы продолжат бороться с Россией после спецоперации
Фото: skfo.gov.ru

Прекращение англосаксами прокси-войны с Россией невозможно даже после завершения «горячей фазы» конфликта на Украине. Об этом в четверг, 26 января, заявил секретарь Совбеза страны Николай Патрушев.

— Необходимо понимать, что даже с окончанием «горячей фазы» конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников, — поделился он.

Военная спецоперация на Украине дала понять, что западные страны планируют затягивать конфликт и дальше, цитирует Патрушева РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин назвал основную цель спецоперации на Украине. По его словам, ее основной целью является защита России и людей, которые проживают на ее исторических территориях.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что призывы западного мира к продолжению усиления украинской армии ради безопасности в Европе являются абсурдными. Российские власти были убеждены в этом чуть больше года назад, когда российский лидер призывал всех сесть за стол переговоров.

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