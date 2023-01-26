Politico: Запад может столкнуться с «логистическим кошмаром» при передаче самолетов Киеву

Фото: Минобороны РФ

Если страны Запада предоставят Украине новые истребители, то они могут столкнуться с «логистическим кошмаром» из-за особенностей самолетов. Об этом в четверг, 26 января, пишет агентство Politico.

— Отправка самолетов станет серьезной логистической задачей для союзников Украины, — говорится в сообщении.

Основные проблемы могут возникнуть при поставке американских истребителей F-15 и F-16. Для их взлета необходимы длинные взлетно-посадочные полосы, которых на Украине нет. Если же начать строить необходимые базы, то российские силы легко вычислят их и уничтожат.

Лучшим вариантом были бы истребители F-18 или Gripen. Им не нужны длинные полосы, что идеально подходит под текущие условия. Однако на текущий момент наблюдается дефицит данных машин. Для других моделей самолетов может потребоваться отправка специалистов для их обслуживания.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский после того, как западные государства объявили о поставках танков, заявил, что его армии необходимо получить также дальнобойные ракеты и боевые самолеты.