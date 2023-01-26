Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Politico: Запад может столкнуться с «логистическим кошмаром» при передаче самолетов Киеву

Александр Афонин
В мире
Politico: Запад может столкнуться с «логистическим кошмаром» при передаче самолетов Киеву
Фото: Минобороны РФ

Если страны Запада предоставят Украине новые истребители, то они могут столкнуться с «логистическим кошмаром» из-за особенностей самолетов. Об этом в четверг, 26 января, пишет агентство Politico.

— Отправка самолетов станет серьезной логистической задачей для союзников Украины, — говорится в сообщении.

Основные проблемы могут возникнуть при поставке американских истребителей F-15 и F-16. Для их взлета необходимы длинные взлетно-посадочные полосы, которых на Украине нет. Если же начать строить необходимые базы, то российские силы легко вычислят их и уничтожат.

Лучшим вариантом были бы истребители F-18 или Gripen. Им не нужны длинные полосы, что идеально подходит под текущие условия. Однако на текущий момент наблюдается дефицит данных машин. Для других моделей самолетов может потребоваться отправка специалистов для их обслуживания.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский после того, как западные государства объявили о поставках танков, заявил, что его армии необходимо получить также дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

Украина поставки Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы слишком надеемся на материальное

Все мнения
О проекте