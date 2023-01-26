Зеленский назвал условие для завершения конфликта на Украине

Фото: president.gov.ua

Боевые действия на территории Украины завершатся, когда российская армия покинет страну. Об этом в четверг, 26 января, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

— Я могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все, — сказал политик.

Он добавил, что жизни людей являются для него приоритетом. По словам Зеленского, он не хочет воевать на российской территории.

Глава Украины подытожил, что ему неинтересно было бы встречаться с президентом России Владимиром Путиным, так как он не знает, кто стоит за политическими решениями в РФ, передает Sky News.

До этого пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что президента Украины Владимира Зеленского уже нельзя назвать возможным оппонентом для российского лидера Владимира Путина. По его словам, это связано с невыполнением обещанного со стороны президента Украины.

До этого Зеленский в очередной раз заявил, что не заинтересован в проведении переговоров с Путиным. По его словам, после начала российской спецоперации президент России стал для него «никем».