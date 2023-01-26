Выставлял живой: СК раскрыл подробности убийства женщины экс-супругом в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мужчина, который убил свою бывшую жену, а через месяц пришел в полицию и во всем признался, несколько дней писал сообщения с телефона погибшей, чтобы скрыть преступление. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 26 января.

По ее словам, в ходе допроса мужчина рассказал, что убил экс-супругу 28 декабря. В тот вечер он был в гостях у бывшей жены в подмосковном городе Мытищи, где они вместе распивали алкоголь. В ходе разговора между ними произошла ссора. В какой-то момент мужчина потерял над собой контроль, схватил чайник и ударил им экс-супругу по голове. После этого он взял нож и добил экс-жену, нанеся несколько ударов в грудь.

Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело на балконе. Также для создания видимости, что женщина жива и просто уехала из города, он несколько дней писал с телефона погибшей смс-сообщения их общей дочери.

Но вскоре родительница перестала выходить на связь, и дети обратились в полицию.

Позже преступник пришел в полицию с повинной. Его задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.