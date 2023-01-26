Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выставлял живой: СК раскрыл подробности убийства женщины экс-супругом в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Выставлял живой: СК раскрыл подробности убийства женщины экс-супругом в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мужчина, который убил свою бывшую жену, а через месяц пришел в полицию и во всем признался, несколько дней писал сообщения с телефона погибшей, чтобы скрыть преступление. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 26 января.

По ее словам, в ходе допроса мужчина рассказал, что убил экс-супругу 28 декабря. В тот вечер он был в гостях у бывшей жены в подмосковном городе Мытищи, где они вместе распивали алкоголь. В ходе разговора между ними произошла ссора. В какой-то момент мужчина потерял над собой контроль, схватил чайник и ударил им экс-супругу по голове. После этого он взял нож и добил экс-жену, нанеся несколько ударов в грудь.

Чтобы скрыть преступление, мужчина спрятал тело на балконе. Также для создания видимости, что женщина жива и просто уехала из города, он несколько дней писал с телефона погибшей смс-сообщения их общей дочери.

Но вскоре родительница перестала выходить на связь, и дети обратились в полицию.

Позже преступник пришел в полицию с повинной. Его задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Подмосковье Следственный комитет Московская область Смерть Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Коекакство» и «красные линии»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы слишком надеемся на материальное

Все мнения
О проекте